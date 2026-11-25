Уроженец Татарстана напал на школьницу в Ижевске и попытался её затащить в подъезд, передаёт телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл на улице Клубной. Девочка шла возле многоквартирного дома, когда её за капюшон схватил прохожий и попытался затащить в подъезд. Школьница закричала и даже смогла оттолкнуть нападавшего, благодаря чему ей удалось убежать.

Сообщается, что 24 ноября мужчину задержали. О произошедшем доложили правоохранителям местные жители, услышавшие крики ребёнка.

По предварительным данным, нападение на ребёнка совершил 31-летний мужчина. Он переехал из Татарстана в Ижевск и устроился на работу на бетонный завод. В августе 2026 года он вступил в брак. Кроме того, в 2023 году его судили за пьяную езду, тогда ему назначили 160 часов обязательных работ и лишили водительских прав на 2,5 года.

Сайт udm.aif.ru направил запрос в региональный СК, чтобы узнать все подробности произошедшего.