Член Совета депутатов Камбарского района Удмуртии Эдуард Глухов пожаловался главе СК Александру Бастрыкину на платные мосты.

Обращение он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Речь идёт о мостах через реки Кама и Буй, за проезд по которым с августа 2017 года берут плату. Для жителей Камбарки эти переправы — практически единственный способ добраться до других районов республики. Сейчас у людей есть два бесплатных варианта объезда: совершать крюк через Пермский край или использовать аварийный мост через реку Пизь, фактическая грузоподъёмность которого составляет три тонны. Оба пути нельзя считать альтернативными. Кроме того, они крайне неудобны.

Также Эдурад Глухов обращает внимание на то, что тарифы за проезд по мостам необоснованно завышены.

В мае 2026 года Верховный суд Удмуртии признал законной оплату за проезд по мостам. Однако депутат не согласен с этим решением, и обратился к Александру Бастрыкину. Кроме того, он планирует подать кассационную жалобу.

«В связи с бездействием местных властей я был вынужден обратиться в следственные органы с заявлением о проверке действий должностных лиц, ответственных за контроль ситуации с платными мостами. Мы не можем больше молчать! Ситуация требует немедленного вмешательства и решения. Каждый житель нашего района имеет право на бесплатный проезд, и мы будем бороться за это право», — написал он.

Напомним, подробности ситуации есть в материале сайта udm.aif.ru.