Фейк о сборе средств на ремонт Крымского моста ходит по Сети в республике, сообщили в Центре управления регионом Удмуртии (ЦУР).

В соцсетях распространилась фотография фальшивого указа врио главы республики Ольги Абрамовой. В документе речь идёт о необходимости рассмотреть вопрос о получении региональными предприятиями техники, материалов и средств на восстановление Крымского моста.

В правительстве Удмуртии заявили, что документ является поддельным. Подобный указ никогда не публиковался на сайте кабмина.

«Мы вновь видим, что авторы фейков используют один и тот же шаблон. При этом сохраняются даже прежние ошибки: в написании названия республики на удмуртском языке, оформлении печати, указании должности Ольги Абрамовой», — прокомментировала руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина.

Напомним, ранее в Удмуртии появился фейк о принудительном заключении контрактов на службу.