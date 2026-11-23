Снегопады и похолодание придут в республику на текущей неделе, сообщили в Гидрометцентре Удмуртии.

Ночью 24 ноября на погоде в южной и восточной частях региона скажется компактный частный циклон, который принесёт снежные осадки. Это приведёт к ухудшению видимости и образованию снежного наката и гололедицы на дорогах.

«На остальной территории республики в этот период прогнозируется преимущественно небольшой снег, в северо-западных районах вероятность осадков крайне низка», — говорят синоптики.

В дневные часы вторника пройдёт небольшой снег. Температура воздуха составит от 0 до -5°С.

25 ноября погоду в Удмуртии будет определять тёплый фронт, ожидаются снегопады. Ночью столбик термометра окажется на отметках от -1 до -6°С, а днём будет колебаться -3 до +2 градусов.

26 и 27 ноября в республике будет идти небольшой снег. В четверг температура воздуха будет в пределах от -1 до -6°С, а в пятницу ожидается от -2 до -7 градусов.

«По предварительному прогнозу, в выходные дни похолодание продолжится», — рассказали синоптики.