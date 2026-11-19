Ледяной дождь надвигается на республику 19 ноября, сообщили в МЧС Удмуртии.

Осадки начнутся во второй половине четверга, они будут идти вплоть до утра пятницы. Кроме того ожидается гололёд и густой туман.

Жителей просят аккуратно передвигаться по улицам в одежде со светоотражающими элементами. Автомобилистов предупреждают соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Днём 19 ноября температура воздуха составит от -3 до +2 градусов. Ночью 20 ноября столбик термометра окажется на отметке 0°С, а в дневные часы будет колебаться от 0 до +4 градусов.

Напомним, синоптики прогнозируют прохладные выходные в Удмуртии.