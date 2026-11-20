Дожди и тепло до +5°С ожидаются в республике на выходных, сообщили в Гидрометцентре Удмуртии.

В субботу и воскресенье погоду в регионе будет определять активный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Они принесут дожди, однако местами прогнозируются дожди со снегом. Также ожидается туман.

В ночные и дневные часы 21 и 22 ноября температура воздуха в Удмуртии составит от 0 до +5 градусов.

23 ноября интенсивность осадков будет постепенно снижаться, также поменяется и их характер — вместо дождей пройдёт снег и мокрый снег. Столбик термометра в понедельник окажется на отметках от 0 до +4°С. Вечером на дорогах образуется гололедица.

«По предварительным данным, к середине следующей недели в регионе установятся слабоотрицательные температуры воздуха», — говорят синоптики.