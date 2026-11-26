Девочка 7 лет попала под колёса школьного автобуса в Завьяловском районе, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 ноября около 13:25 на улице Крымской в деревне Лудорвай. 59-летний мужчина, управлявший автобусом «ПАЗ», сбил школьницу, которая внезапно выбежала на проезжую часть.

В результате наезда несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в больницу.

«Ребёнок, в отличие от взрослого, не всегда может правильно оценить дорожную ситуацию! Помните: увидели ребёнка вблизи дороги — заранее снизьте скорость!» — предупредили в автоинспекции.

Напомним, ранее водитель фуры сбил 19-летнего юношу на трассе в Удмуртии.