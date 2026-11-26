Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался платными мостами через реки Кама и Буй в Удмуртии, сообщили в информационном центре ведомства.

Речь идёт о мостовых переправах через реки в Камбарке. За проезд по ним с 2017 года берётся плата, которая, по мнению депутата из Камбарского района Эдуарда Глухова, является необоснованно высокой. При этом у водителей практически нет бесплатных вариантов объезда: единственная альтернатива — либо использовать аварийный мост через реку Пизь, либо делать большой крюк через Пермский край.

Местные жители и общественники не раз направляли обращения в разные инстанции, однако добиться изменений не удалось. Кроме того, в мае 2026 года Верховный суд Удмуртии подтвердил правомерность взимания платы за проезд по мостам.

В результате Эдуард Глухов пожаловался на ситуацию главе следственного комитета России, после чего в региональном ведомстве инициировали проведение проверки.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по УР Тугушеву Рашидовичу доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, а также проводимой работе по восстановлению права граждан на транспортную доступность», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, Александру Бастрыкину доложат о нападении на школьницу у подъезда в Ижевске.