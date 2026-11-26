Жительницу Ижевска задержали за жестокое убийство 60-летней знакомой, сообщили в следственном комитете Удмуртии.

По данным следствия, вечером 22 ноября две подруги выпивали в квартире в Первомайском районе. Однако застолье закончилось конфликтом, в разгар которого 59-летняя женщина схватила нож и несколько раз им ударила знакомую в грудь, шею и руки. Пострадавшая скончалась на месте происшествия, а нападавшая скрылась.

После обнаружения тела потерпевшей сотрудники полиции задержали её подругу. В отношении неё возбудили уголовное дело за убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

«В рамках расследования следователями допрошены свидетели и обвиняемая, женщине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, вину она признала», — рассказали в СКР.

Решением суда женщину отправили в следственный изолятор.

Напомним, ранее жительница Удмуртии сдала мужа полиции за убийство приятеля.