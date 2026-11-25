Жительница Можги сдала мужа полиции за убийство приятеля, сообщили в следственном комитете Удмуртии.

Инцидент произошёл 13 ноября, когда пьяный 39-летний мужчина после ссоры с товарищем заявился к нему домой. Там между ними снова вспыхнул конфликт, и фигурант набросился на оппонента с кулаками, а затем ударил его ножом в спину.

Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм. Нападавший же позвонил супруге и рассказал о произошедшем, а затем уехал с места преступления. Женщина доложила об убийстве в полицию, и фигуранта задержали.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело за убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Свою вину он признал, на время следствия его заключили под стражу.

«В рамках расследования проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы», — рассказали в СКР.

Напомним, ранее в Удмуртии осудили женщину, которая убила мужа и закопала его тело в грядке.