Главе СК Александру Бастрыкину доложат о нападении на школьницу у подъезда в Ижевске, сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

Речь идёт об инциденте, произошедшем днём 24 ноября возле многоквартирного дома на улице Клубной. Мужчина схватил девочку и попытался затащить в подъезд, но та закричала и смогла отбиться от нападавшего.

Школьница убежала, а местный житель был задержан в тот же день сотрудниками полиции. О произошедшем доложили жильцы дома, услышавшие детские крики.

Сейчас в региональном СК проводят проверку о нарушении прав несовершеннолетней.

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Удмуртской Республике Тугушеву Р.Р. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее руководитель Управления поисково-спасательных отрядов Удмуртии Денис Хрусталёв рассказал сайту udm.aif.ru, как спастись ребёнку в такой ситуации.