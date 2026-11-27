Паратанцоры из Удмуртии Наталья Стерхова и Егор Фёдоров выиграли три медали на чемпионате Европы.

Как сообщили в региональном минспорта, соревнования по спортивным танцам на колясках проходили с 20 по 22 ноября в итальянском городе Ористано. Российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, завоевали 31 медаль на турнире.

Пара Натальи Стерховой и Егора Фёдорова завоевала две серебряные медали в дисциплинах «Комби. Произвольная программа. Класс 1» и «Комби. Латиноамериканская программа. Класс 1». Они уступили победу паратанцорам из Израиля.

Кроме того, Наталья Стерхова стала бронзовым призёром в дисциплине «Соло. Женщины. Общая программа. Класс 1», однако в произвольной программе заняла четвёртое место.

«Наталья и Егор являются воспитанниками республиканской Спортивно-адаптивной школы и входят в состав сборной Федерации физической культуры и спорта инвалидов с ПОДА Удмуртии», — рассказали в министерстве.

Напомним, ранее стало известно, что фигуристка Камила Валиева не выступит на чемпионате России 2027 года.