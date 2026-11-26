Мужчина скончался в детском саду в Малопургинском районе.

Как сообщили в Госинспекции труда Удмуртии, несчастный случай произошёл вечером 23 ноября. На смене охраннику учреждения внезапно стало плохо, и он рассказал об ухудшении самочувствия родственникам. Те, в свою очередь, позвонили заведующей.

Когда на территорию детского сада приехала бригада скорой медицинской помощи, мужчина уже был мёртв. Его тело обнаружили в комнате охраны.

В инспекции труда инициировали расследование несчастного случая на рабочем месте.

«При внезапном ухудшении самочувствия на рабочем месте, особенно в ночную смену и при работе в одиночку, не оставайтесь с проблемой наедине — сообщайте о своём состоянии работодателю, дежурным службам или близким как можно раньше», — предупредили в инспекции.

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