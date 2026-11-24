Госинспекция труда Удмуртии расследует гибель плотника, сорвавшегося с высоты.

Несчастный случай произошёл 18 ноября 2026 года, когда 50-летний сотрудник компании занимался осмотром водосточной системы здания. Во время работ он сорвался со строительных лесов и упал с 4-метровой высоты.

В результате падения мужчина получил смертельную травму.

Сейчас в инспекции труда инициировали проверку трагедии. Специалисты установят все причины и обстоятельства произошедшего.

«Падение работников с высоты является одной из самых распространенных причин несчастных случаев на производстве. В этом году это уже 15 случай», — рассказала заместитель руководителя по охране труда Надежда Титова.

Напомним, ранее стали известны подробности смертельного ДТП с УАЗом и фурой в Удмуртии.