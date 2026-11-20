Ульяна Чечина из Удмуртии взяла серебро и бронзу на чемпионате России по воздушной гимнастике.

Как сообщил и.о. министра спорта республики Денис Парахин, турнир проходил с 14 по 15 ноября в Москве. За победу боролись около 240 участников из 40 регионов страны.

Ульяна Чечина стала серебряными призёром в дисциплине «воздушные полотна», а также завоевала бронзовую награду за выступление на стропах.

«Поздравляем Ульяну и её тренера Дарью Роозе! Отличный результат!» — написал Денис Парахин.

Напомним, участник Олимпийских игр 2026 года в Милане Пётр Гуменник выступит на Гран-при по фигурному катанию в Японии.