Водитель автомобиля наехал на лежащего на дороге мужчину в Ижевске и скрылся, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

ДТП случилось 24 ноября около 20:45 на улице Новоярушкинской. 41-летний местный житель лежал на проезжей части, когда на него наехал автомобилист. После этого водитель скрылся с места происшествия, не заявив о произошедшем в ГАИ и не оказав пострадавшему медицинскую помощь.

Однако виновника аварии замучила совесть, и на следующий день он самостоятельно заявился в автоинспекцию. Также во время разбирательств выяснилось, что ранее мужчина уже был лишён водительских прав.

В отношении водителя завели административные дела за оставление места ДТП, езду без прав и отсутствие полиса ОСАГО.

«Оставление места ДТП не освобождает от ответственности, а лишь усугубляет последствия произошедшего», — уточнили в ГАИ.

Напомним, 21-летний водитель BMW пойдёт под суд за гибель школьника в ДТП в Ижевске.