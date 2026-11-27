Экс-баскетболист ижевского клуба «Купол-Родники» Никита Чикуров погиб на спецоперации, сообщили в пресс-службе команды.

Спортсмену был 31 год. Он играл в основной команде клуба с 2012 года по 2019 год на позиции атакующего защитника.

Накануне стало известно, что Никита Чикуров погиб при исполнении боевой задачи. В клубе выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

«Это тяжёлая утрата — для семьи, для близких, для всех, кто знал Никиту, кто видел его на площадке, кто помнит его в деле и в жизни», — написали в пресс-службе.

Напомним, ранее не стало заместителя первого мэра Ижевска Вячеслава Ануфриева.