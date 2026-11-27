Врачи Первой РКБ в Ижевске спасли бойца СВО, пострадавшего при минно-взрывном ранении, сообщили в пресс-службе учреждения.

Выполняя боевую задачу, военнослужащий получил травму, в результате которой в его бедре остался большой металлический осколок. Инородный предмет застрял глубоко в мышцах, расположенных рядом с крупными кровеносными сосудами.

С помощью ультразвуковой навигации врач УЗИ Алексей Елкин установил оптимальное место для разреза, а хирург ожогового отделения Альбина Емельянова достала осколок размером 4 × 2 × 0,3 сантиметра.

«В операции также участвовали врач-анестезиолог Василий Торопов, медицинская сестра-анестезистка Ирина Кочурова и операционная медицинская сестра Елена Савинова», — уточнили в пресс-службе.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас военнослужащий проходит курс восстановления.

Напомним, ранее врачи спасли жителя Удмуртии, у которого развилась гангрена лёгкого после самолечения пневмонии.