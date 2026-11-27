Три человека попали в больницу после пожара в дачном домике в Каракулинском районе.

Как сообщили в комитете по делам ГО и ЧС Удмуртии, 26 ноября около 17:38 в деревне Юньга загорелся деревянный садовый дом. По приезде сотрудников экстренных служб пламя полностью охватило здание, а также распространилось на мансарду.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Огонь повредил отделку лоджии, кухню, имущество и обрешётку крыши над чердаком.

«Пожар потушили огнеборцы ПСЧ-32 Государственной противопожарной службы нашего Комитета вместе с добровольцами», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате инцидента трое местных жителей получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Сейчас дознаватели МЧС выясняют, что стало причиной возникновения огня.

Напомним, ранее иномарка загорелась на дороге в Удмуртии.