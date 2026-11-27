Председателем Верховного суда Удмуртии назначили Валерий Кияйкин, сообщили в объединённой пресс-службе судов республики.

Валерий Кияйкин родился в Свердловской области. После окончания школы он поступил в Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, где изучал правоведение.

С 1988 года Валерий Кияйкин трудился в юридической сфере, и за это время прошёл путь от стажёра судьи до главы Верховного суда Республики Мордовия.

Указом президента России Владимира Путина 26 ноября 2026 года Валерий Кияйкин возглавил Верховный суд Удмуртии. Отмечается, что он будет председателем вплоть до достижения предельного возраста, установленного для этой должности.

«Коллектив Верховного Суда и судейское сообщество Удмуртской Республики поздравляют Валерия Михайловича с назначением и желают ему успехов в ответственной работе по отправлению правосудия и укреплению судебной системы республики», — написали в пресс-службе.

Напомним, главой Центрального государственного архива Удмуртии стала Любовь Байкова.