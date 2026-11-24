Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова высказалась о стереотипах о роли женщины в обществе.

Во время прямой линии прозвучал вопрос о гендерных стереотипах. Местная жительница спросила Ольгу Абрамову, сталкивается ли та с мнением, что руководить регионом — не женское дело, а главная роль женщины — быть хранительницей домашнего очага.

«Конечно, приходилось сталкиваться с несколько лёгким отношением мужчин к тому, что вы занимаете какие-то посты и выполняете какую-то профессиональную деятельность. Но, на самом деле, это заставляет тебя становиться ещё лучше и конкурентоспособнее, получать новые знания и выполнять работу максимально качественно», — ответила врио главы республики.

Она добавила, что сейчас женщины занимают свыше 80 % должностей в правительстве Удмуртии. Кроме того, четыре муниципалитета республики находятся под руководством женщин.

Напомним, Ольга Абрамова вошла в историю Удмуртии как первая женщина, возглавившая республику.