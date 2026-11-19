Юрист I класса Юрий Апкаликов возглавил прокуратуру Дебёсского района Удмуртии, передаёт пресс-служба ведомства.

Юрий Апкаликов родился в 1989 году в деревне Кипун в Шарканском районе. В 2020 году он окончил юридический факультет в Удмуртском государственном университете.

Службу в правоохранительных органах Юрий Апкаликов начал в сентябре 2021 года. С ноября 2024 года он трудился в должности заместителя прокурора Дебёсского района.

18 ноября Юрия Апкаликова официально представили главе администрации муниципалитета, председателю районного суда и руководителям правоохранительных органов.

Напомним, ранее Александр Леконцев ушёл с поста главы Якшур-Бодьинского района Удмуртии.