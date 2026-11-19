Александр Леконцев ушёл с поста главы Якшур-Бодьинского района Удмуртии, сообщил и. о. руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв.

Он руководил муниципалитетом с 2016 года, а до этого в течение 8 лет возглавлял администрацию района. За время его работы возвели Селычинскую школу и детсады в Якшур-Бодье и Люкшудье, лыжную базу, крытый каток и физкультурно-оздоровительный комплекс в Старых Зятцах, а также построены дома для жильцов аварийного фонда.

18 ноября 2026 года был последний рабочий день Александра Леконцева. Причина ухода с должности не называется. Временно исполнять обязанности главы района будет заместитель по строительству и ЖКХ Олег Варавинов.

«Эти и другие изменения стали возможны благодаря слаженной работе команды района, жителей под руководством Андрея Витальевича», — написал Александр Журавлёв.

Напомним, ранее и. о. министра сельского хозяйства Удмуртии Василий Муклин ушёл в отставку.