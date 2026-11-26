Главой Центрального государственного архива Удмуртии стала Любовь Байкова, сообщила и. о. зампредседателя правительства республики Наталья Тойкина.

Любовь Байкова родилась 24 февраля 1984 года в деревне Алганча-Игра в Малопургинском районе. После окончания школы она поступила на исторический факультет в УдГУ.

В 2006 году Любовь Байкова устроилась на работу в Центральный государственный архив республики и прошла путь от специалиста до директора филиала. 25 ноября 2026 года стало известно, что она возглавила учреждение.

«Грамотный, системный и целеустремленный руководитель. Мама троих детей, так что с ответственностью и многозадачностью точно справится», — рассказала Наталья Тойкина.

Напомним, прокуратуру Дебёсского района Удмуртии возглавил Юрий Апкаликов.