Девушке 17 лет, которая вынашивает ребёнка, дали 4 года колонии за сбыт наркотиков, сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

По данным следствия, 31 марта 2026 года несовершеннолетняя забрала из тайника в Глазове свёрток, в котором находились 0,41 грамма наркотиков. В этот же день она передала запрещённые вещества другому подростку.

В отношении девушки возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. На суде свою вину она признала, а также заявила, что хотела распространить лишь часть запрещённых веществ.

«При рассмотрении уголовного дела установлено, что подсудимая поставлена на учет в медицинское учреждение по беременности», — уточнили в пресс-службе.

Решением суда несовершеннолетнюю приговорили к 4 годам воспитательной колонии. При этом ей дали отсрочку до достижения её ребёнком, которым она сейчас беременна, 14-летнего возраста.

Напомним, ранее в Удмуртии осудили организаторов лаборатории, где нашли 64 кг наркотиков.