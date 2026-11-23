Организаторы лаборатории, в которой нашли 64 кг наркотиков, предстали перед судом, сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

По данным следствия, в Завьяловском районе районе действовала подпольная нарколаборатория. К её созданию были причастны 30-летний житель Малопургинского района и двое уроженцев Агрыза 32 и 43 лет. Они зарыли в землю морские контейнеры, а внутри оборудовали цех для изготовления запрещённых веществ и провели электричество.

24 декабря 2025 года правоохранители накрыли нарколабораторию. При обысках там обнаружили более 64 кг мефедрона.

Мужчинам предъявили обвинение за производство и хранение наркотических средств в особо крупном размере по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Решением суда одного из фигурантов приговорили к 17 годам колонии строгого режима, а двум другим дали по 15 лет лишения свободы. Также им назначили штрафы в размере 100 до 200 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Ярушкинском парке в Ижевске задержали наркозакладчика.