Рецидивисту из Дебёсского района дали 10 лет колонии за убийство возлюбленной, сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

Речь идёт о преступлении, которое было совершено 22 июля 2026 года в деревне Тольен. В тот день между пьяным 38-летним мужчиной с судимостями и его избранницей разгорелся конфликт. Во время ссоры он ударил женщину ножом в грудь, и эта рана стала для неё смертельной. Она скончалась на месте происшествия.

Местному жителю было предъявлено обвинение в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Свою вину он признал и раскаялся.

Суд, изучив все обстоятельства дела, отменил мужчине условное осуждение по предыдущему приговору и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, ранее ижевчанку задержали за жестокое убийство 60-летней знакомой.