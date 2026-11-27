Похолодание до -13°С ожидается в республике на предстоящих выходных, сообщили в Гидрометцентре Удмуртии.

28 ноября территорию региона накроет снегопадами. Ночью температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, а днём будет в пределах от -2 до -7°С.

29 ноября осадков не предвидится. Ночью похолодает от -8 до -13°С, а днём прогнозируется от -4 до -9 градусов.

30 ноября в республике пройдёт небольшой снег. Ночью столбик термометра окажется на отметках от -5 до -10 градусов, а днём будет колебаться от -3 до -8°С.

Синоптики предупреждают, что в эти дни на дорогах ожидается гололедица.

«По предварительному прогнозу, в первые дни календарной зимы температура воздуха плавно начнет понижаться», — рассказали в Гидрометцентре.