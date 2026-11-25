Фейк о сборе гуманитарной помощи для жителей Крыма появился в местных соцсетях, сообщили в Центре управления регионом Удмуртии (ЦУР).

В Сети распространился фальшивый документ от администрации Игринского района. В нём содержится просьба оказать поддержку жителям Крыма и Севастополя. Для этого требуется организовать сбор гуманитарной помощи, а также перечислить им денежные средства.

В администрации муниципалитета заявили, что документ является поддельным.

«В документе указаны устаревшая электронная почта и неверный номер исходящего письма. Кроме того, адрес пункта сбора гуманитарной помощи не соответствует действительности», — прокомментировали в ЦУР.

Жителей Удмуртии призвали доверять информации только из официальных и проверенных источников.

Напомним, по Сети в Удмуртии ходит фейк о сборе средств на ремонт Крымского моста.