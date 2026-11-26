Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал завести дело по факту нападения на школьницу в Ижевске, сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

Речь идёт об инциденте, случившемся днём 24 ноября рядом с многоквартирным домом на улице Клубной. Девочка шла по тротуару, когда её сзади схватил мужчина. Он попытался завести школьницу в подъезд, но та громко закричала, чем смутила нападавшего, и смогла убежать.

Нападение зафиксировали камеры домофона, неравнодушные жильцы передали видео в полицию. Мужчину задержали вечером того же дня. В СК начали доследственную проверку, и Александр Бастрыкин запросил доклад по её итогам.

26 ноября стало известно, что председатель ведомства потребовал возбудить уголовное дело.

Напомним, подробности нападения есть в материале сайта udm.aif.ru.