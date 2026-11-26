Сообщения об объявлении в Удмуртии Дня скорби назвали фейком.

Как рассказали в Центре управления регионом (ЦУР), в Сети распространилось фальшивое постановление, подписанное врио главы республики Ольгой Абрамовой. В документе говорится о введении Дня скорби из-за ЧП с гуманитарной колонной, которая двигалась по маршруту Удмуртия — Крым. К публикациям также прикреплён ролик с кадрами происшествия.

В ЦУР отметили, что видео сгенерировано нейросетью. Кроме того, в правительстве региона сообщили, что постановление является поддельным.

«Подобные публикации особенно циничны, потому что затрагивают сразу несколько чувствительных тем для жителей. В этот раз колонна из республики в Крым не отправлялась. При этом гуманитарная работа продолжается, поставки идут по другим направлениям», — прокомментировала руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина.

Напомним, ранее в Удмуртии появился фейк о сборе гуманитарной помощи для жителей Крыма.