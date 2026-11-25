Реверсивное движение действует на федеральной трассе Р-243 в Удмуртии с 25 ноября, сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Это связано с восстановлением деформационного шва. Работы пройдут с 25 ноября по 9 декабря на мосту через реку Вала в Можгинском районе. В этот период на участке введут реверсивное движение, а также будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию и заранее планировать маршруты.

Напомним, в Ижевске до 30 ноября закрыли проезд на участке улицы Серова.