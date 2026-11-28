В Удмуртии новых ограничений на продажу бензина вводить не планируют, заверили в региональном Минпромторге на фоне вывода из строя крупного нефтеперерабатывающего завода. Заведение было повреждено в понедельник в результате атаки, из‑за чего объёмы отгрузки с него сократились. Об этом сообщает минпромторг республики.

Несмотря на это, республика полностью обеспечена топливом за счёт имеющихся резервов. Реализация бензина остаётся на штатном уровне — порядка 900 тонн в сутки, а поставки в регион осуществляются ежедневно. Снижение объёмов от одного из крупных операторов компенсируется другими сетями.

Единственное, что беспокоит специалистов, — это рост потребления: за последние дни отпуск топлива увеличился примерно на 70 тонн в сутки. Такой темп, как отмечают в ведомстве, может разбалансировать рынок Удмуртии, хотя объективной необходимости наращивать запасы нет. Обо всех изменениях власти обещают сообщать незамедлительно.