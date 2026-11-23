Подросток попался на склонении сокамерников к совершению диверсий, сообщили в следственном комитете Удмуртии.

По версии следствия, с декабря 2025 года по июль 2026 года 17-летний юноша, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений, предлагал другим осуждённым проводить теракты и диверсии на территории страны.

«Преступные действия подростка были выявлены и задокументированы сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике», — рассказали в СКР.

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовные дела за содействие в террористической и диверсионной деятельности по ч. 2 ст. 205.1, ч. 2 ст. 281.1 УК РФ.

Сейчас следователи допросили свидетелей и обвиняемого, а также назначили необходимые судебные экспертизы. Выясняются все детали произошедшего.

Напомним, ранее жителю Удмуртии дали 11 лет колонии за финансирование террористов.