Пятиэтажное здание ТЦ «Три банана» в Ижевске продают 400 млн рублей. Соответствующее предложение опубликовано на сайте объявлений.

Площадь объекта составляет 9,4 тысячи кв. метров. Здание выставили на продажу вместе с земельным участком. Торговый центр разделен на несколько частей: офисы, торговая зона на первом этаже и отдельные этажи, которые, как отмечает продавец, можно использовать под производство, склад или шоурум.

В объявлении говорится, что в ТЦ уже работают магазины, аптека и офисные арендаторы, также есть свободные площади под новый бизнес.