Итоги викторины, посвящённой жизни и творчеству писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, подвёл сайт udm.aif.ru.

Викторина завершилась 20 ноября, в ней приняли участие 75 жителей Ижевска, Сарапула и других городов. Верные ответы дали два человека. Победителем стала Василина. Ей мы вручим приз — футболку, шопер и кружку с изображением писателя.

Не все знают о том, что писатель в молодые годы бывал на территории современной Удмуртии. С рапорта городского головы Сарапула началось большое путешествие Салтыкова сразу по нескольким губерниям, где он расследовал дело о раскольниках. В нашей викторине был вопрос о том самом городском голове. Также мы предложили проверить знания о первых литературных опытах писателя, поучительных сказках и угадать значение одного из слов, которые он придумал.

Больше узнать о юности и молодых годах писателя можно на сайте «Виртуальный музей Салтыкова-Щедрина», который открыли «Аргументы и факты» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.