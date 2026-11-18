Рыбак провалился под лёд и утонул в Дебёсском районе, сообщили в МЧС Удмуртии.

Трагедия произошла 17 ноября на пруду в деревне Смольники. 57-летний мужчина, используя камеру, отошёл от берега примерно на шесть метров. Однако лёд оказался недостаточно прочным, чтобы выдержать его вес, и он упал в воду и погиб.

О несчастном случае в экстренные службы заявили очевидцы. Прибывшие на место специалисты Государственной противопожарной службы нашли и подняли со дна водоёма тело местного жителя.

«В северных районах республики на стоячих водоёмах уже начал образовываться лёд, однако он ещё слишком тонкий и не способен выдержать вес человека. В зоне особого риска — рыбаки и дети», — предупреждают в МЧС.

Напомним, ранее тело 18-летнего юноши нашли на трамвайных путях в Ижевске.